Треть американцев никогда не слышали о Зеленском

Более 30 процентов американцев никогда не слышали о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом свидетельствуют данные опроса Tyson Group, опубликованного 27 июня.

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Согласно результатам опроса, 31 процент респондентов заявили, что не знают, кто такой Зеленский. Еще 13 процентов высказались о нем резко негативно, 14 процентов — скорее негативно. При этом 22 процента сообщили, что относятся к украинскому президенту очень положительно, 20 процентов — скорее положительно.

Общий уровень благожелательного отношения к Зеленскому составил 42 процента, что выше, чем у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого положительно оценили 29 процентов опрошенных.

Опрос проводился с 25 по 26 июня среди 1027 респондентов.

Ранее опрос, проведенный Квиннипэкским университетом, показал, что американские граждане практически не интересуются международными конфликтами и климатической повесткой. По данным исследования, лишь восемь процентов опрошенных назвали международные конфликты самой важной проблемой страны.