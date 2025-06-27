Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал нарушением международного права удары по ядерным объектам Ирана.

"Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Белорусский лидер напомнил, что президент исламской республики Масуд Пезешкиан должен был присутствовать на встрече впервые в качестве представителя государства - наблюдателя при ЕАЭС, "однако ввиду известных обстоятельств не смог".