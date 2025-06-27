«Берите лопату и езжайте»: министр обороны США обрушился с критикой на журналистов

Глава Пентагона Пит Хегсет обрушился с резкой критикой на журналистов, которые усомнились в эффективности удара ВС США по иранскому ядерному объекту в Фордо. Его слова приводит Bild.

В частности, министр обвинил CNN, New York Times и другие издания в «сознательном преуменьшении масштаба операции». Особенно сильное недовольство вызвали у него статьи журналисток CNN и Fox News Наташи Бертран и Дженнифер Гриффин.

«Это предвзятые утечки для предвзятых публикаций. Если вы хотите знать, что происходит в Фордо, вам лучше поехать туда и взять с собой большую лопату», - добавил Хегсет.

Министр обороны США особо подчеркнул, что удар по иранским ядерным объектам, по оценкам МАГАТЭ, Израиля и союзников США, отбросил ядерную программу Тегерана на годы.

Он также заметил, что попавшие в СМИ данные были секретными и предварительными, высказав мнение, что информация была «слита и распространена в политических целях, чтобы попытаться выставить президента в плохом свете», пишет IndianExpress.

«Я надеюсь, что, несмотря на все пролитые чернила, все СМИ найдут время, чтобы должным образом признать это историческое изменение в континентальной безопасности», - подчеркнул он.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана были уничтожены. После ответной атаки Ирана по американской военной базе в Катаре лидер США заметил, что это был «очень слабый» удар.