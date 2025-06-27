Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский ничего не добился при посещении саммита НАТО в Гааге. Такое мнение нардеп высказал в эфире своего YouTube-канала.

По мнению политика, у Украины больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией.

Зеленский рассказал о решениях, которые «приближают» Украину к вступлению в ЕС

Депутат отметил, что новых пакетов помощи нет, а те, которые были от США, заканчиваются к августу.

Дубинский заявил, что дальше нужно двигаться к перемирию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ хочет завершить СВО с нужным стране результатом.