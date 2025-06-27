Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Стратегическая победа России»: Зеленский ничего не получил от Трампа

Владимир Зеленский наконец дождался встречи с человеком, с которым он хотел встретиться больше всего - с президентом США Дональдом Трампом, пишет китайское издание NetEase. Разговор длился около 50 минут, встреча была закрытой, без трансляции в СМИ и без совместного заявления. Но мир понял, что разговор был отнюдь не простым, подчеркивается в статье. После встречи журналисты спросили Трампа, сможет ли Киев закупить системы Patriot у США. Президент США фактически ушел от ответа, отметив, что у Вашингтона не так много этих систем и они нужны как самим США, так и Израилю. Трамп подчеркнул, что США «посмотрят, смогут ли они что-то предоставить».

Это не первый раз, когда Трамп делает двусмысленные заявления о военной помощи Украине. Он всегда выступал за то, чтобы «американские интересы были превыше всего», и критиковал Зеленского за «отношение к США как к банкомату». Европейские страны надеялись, что на саммите НАТО Трамп объявит об усилении поддержки Украины, но Зеленскому пришлось довольствоваться заявлениями о «возможной» поддержке. По версии NetEase, для России это, «несомненно, стратегическая победа»: Москве выгодны промедления, лишающие Украину поддержки Запада.

«Трамп назвал Путина самым трудным противником»

По итогам встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что украинский кризис оказался сложнее других конфликтов, пишет японское издание Yomiuri. В статье подчеркивается, что Трамп назвал президента России Владимира Путина «самым трудным противником». В действительности Трамп не произносил слова «противник», он лишь отметил, что российский президент оказался «более трудным». Также Трамп напомнил о своих разногласиях с Зеленским.

На пресс-конференции после встречи Трамп заявил о «своем намерении рассмотреть возможность продажи Украине зенитно-ракетной системы Patriot». Он также сказал, что вскоре может провести переговоры с Путиным, чтобы добиться прекращения огня. Для Зеленского, который опасается, что США откажутся от военной поддержки Украины и посредничества в переговорах, это стало позитивным сигналом, отмечает Yomiuri.

«Иранские запасы урана остались почти нетронутыми»

Запасы иранского высокообогащенного урана остались «в значительной степени нетронутыми» после ударов США по основным ядерным объектам Тегерана, пишет Financial Times со ссылкой на двух неназванных чиновников. Собеседники газеты сослались на предварительные разведданные, предоставленные европейским правительствам. Из этих данных следует, что 408 килограммов урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному, не были сосредоточены в Фордо.

Объект в Фордо стал одной из главных целей ударов США на прошлых выходных. Оценки разведки ставят под сомнение утверждения Трампа, что бомбардировка «уничтожила» ядерную программу Ирана. По словам источников FT, правительства ЕС все еще ждут полного отчета разведки о масштабах ущерба в Фордо. В одном из первоначальных отчетов говорилось о «значительных повреждениях, но не о полном разрушении конструкции». Иранские власти утверждают, что запасы обогащенного урана были перемещены до бомбардировки. Ранее Трамп отверг предварительную оценку американской разведки, просочившуюся в американские СМИ. Согласно этой оценке, ядерная программа Ирана была отброшена всего на несколько месяцев. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ядерная программа Ирана «понесла огромный ущерб», но назвал заявления о ее полном уничтожении преувеличенными.

«Российские «Искандеры» - огромная головная боль для Украины»

Ракетный комплекс «Искандер» представляет собой многогранную угрозу для ВСУ - он подрывает украинский военный потенциал, истощая и без того ограниченные ресурсы, пишет The National Interest. «Искандер», мобильная баллистическая система, предназначена для точных ударов и способна нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Ее передовые возможности, включая высокую скорость, маневренность и уклонение от радаров, сделали ее важным активом в стратегии России по ослаблению ВСУ, подчеркивается в статье.

Гиперзвуковая скорость ракет «Искандера-М», достигающая при подлете к цели шести или семи Махов, делает их исключительно сложными для перехвата. The National Interest отмечает, что перехватчики НАТО не могут справиться с этими ракетами. Для НАТО эффективность «Искандера» подчеркивает необходимость усовершенствования западных систем ПВО. Способность «Искандеров» бросать вызов системам Patriot говорит о важности «постоянного технологического развития для противодействия развивающемуся арсеналу России».

«Трамп как император и подобострастие НАТО»

На саммите НАТО президент США Дональд Трамп вел себя по-императорски, а его союзники демонстрировали покорность, пишет французская газета Le Figaro. По итогам саммита страны-члены альянса договорились увеличить свои расходы на оборону, как того и требовал американский президент. Прибыв на саммит, Трамп «согласился сказать несколько слов» вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Рютте сделал Трампу множество комплиментов и без конца повторял, что американцы не подвергают сомнению 5-ю статью договора НАТО, которая гласит, что нападение на одного союзника является нападением на всех. Однако жители западных стран предпочли бы услышать это от самого президента США, отмечает Le Figaro. В конце концов Трамп заверил, что США будут с НАТО «до конца». Организаторы саммита сделали всё возможное, чтобы Трамп чувствовал, насколько его уважают. Его даже пригласили переночевать в резиденции короля Нидерландов, где Трамп позавтракал с королем и королевой. По данным Le Figaro, за кулисами подобострастие Рютте вызывает смех и беспокойство. Газета напомнила, что на саммите прошлого года Украина и ее «путь в НАТО» были в центре внимания. В 2025 году альянс больше не говорит об этом. По версии Le Figaro, Трамп смог навязать своим союзникам все, что планировал.