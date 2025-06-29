Саммит НАТО, прошедший в Гааге с 24 по 25 июня, оказался провальным для президента Украины Владимира Зеленского, считает американский геополитический аналитик Марк Слебода. Об итогах мероприятия он высказался на YouTube-канале.

По словам эксперта, несмотря на новый имидж, украинскому лидеру не удалось ничего добиться от союзников. «Во время саммита НАТО по Украине встреч никаких не было, Зеленский даже приоделся, но все равно выглядел там как украшение витрины. Его даже никуда не хотели приглашать», — отметил он.

На саммите не было принято никаких больших решений, поэтому его не следует рассматривать всерьез, заключил Слебода.

Ранее китайское издание NetEase написало, что саммит НАТО стал победой для России. Как отмечается в статье, члены альянса ожидали, что президент США Дональд Трамп объявит об усилении поддержки Украины, но этого не произошло. Такой исход встречи журналисты назвали стратегической победой России.