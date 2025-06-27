Социологи на Украине регулярно искажают результаты проведенных исследований. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью YouTube-каналу Александра Шелеста* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). По его мнению, полученные данные подгоняют под желаемые результаты, а граждане опасаются давать честные ответы на острые вопросы.

Дмитрук считает, что на Украине «не проводят социологию. Он назвал эти действия «мифом».

«Социология в Украине рисуется и показываются необходимые цифры для общественности», — подчеркнул Дмитрук.

Как сообщил бывший депутат, жители Украины боятся, что за неправильные ответы на вопросы о власти, конфликте и территориальной целостности их могут наказать. По его словам, люди либо не отвечают на вопросы, либо отвечают так, чтобы угодить официальной позиции, опасаясь визитов сотрудников Службы безопасности Украины или военкоматов.

Дмитрук считает, что в текущей ситуации проведение достоверных социологических исследований невозможно. На граждан оказывается психологическое давление, добавил он.

* внесен в список террористов и экстремистов, признан Минюстом РФ иностранным агентом