На Украине утверждают, что Трамп одобрил передачу Киеву ПВО Patriot

Председатель Всеукраинской общественной организации »Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил передачу Украине пяти батарей ПВО Patriot, которые были сняты с дежурства в Израиле. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «Новости.Live».

© Газета.Ru

«У меня есть неофициальная информация, что Трамп утвердил решение о передаче Украине пяти батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые были демонтированы в Израиле», — сказал Романюк.

По его словам, часть этих комплексов ранее была передана Польше, а часть вернулась в США. Романюк утверждает, что в настоящее время комплексы проходят ремонт и модернизацию в этих странах.

При этом он выразил уверенность в том, что Трамп примет решение о передаче установок на безвозмездной основе.

21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила США запрос на предоставление пакета вооружений, включающего зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он отметил, что между министром экономики Украины Юлией Свириденко и главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом налажен «очень хороший диалог».