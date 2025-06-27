Армянская оппозиция призывает не допустить задержания священников

Армянская оппозиция призывает своих сторонников собраться в Эчмиадзине, чтоб не допустить задержания силовиками священников. Об этом говорится в заявлении лидера партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна, его цитирует ТАСС.

«Алтарь и священные отцы должны быть защищены от богохульников. Все мы должны собраться в Первопрестольном Эчмиадзине»‎, — сказано в заявлении.

27 июня представители Службы национальной безопасности Армении пришли к архиепископу Микаэлу Аджапахяну. Священнослужитель согласился на задержание, заявив, что никогда ни от чего не скрывался. При этом он назвал происходящее беззаконием и добавил, что угрозой стране является не он, а правительство.

Днем ранее суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстаняна, который является политическим оппонентом премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его заключили под стражу а два месяца по делу о захвате власти.

По версии следственного комитета Армении, Галстанян и еще более десяти человек причастны к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов в стране. Адвокат архиепископа Ованнес Худоян намерен обжаловать решение суда об аресте.