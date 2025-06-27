На Украине высказались о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет

Вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает украинское агентство УНИАН.

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«Вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается, а подразделения с контрактниками 18-24 лет показывают эффективные результаты», — сказал он.

До этого главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 год Виктор Муженко заявил, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. В то же время он заметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств. Такое развитие событий может на определенное время снять вопрос о возрасте мобилизации, указал военный.

В свою очередь депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский пытается найти способ оправдать перед гражданами страны снижение возраста мобилизации.