Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth.

«Когда мы принимаем страну в Евросоюз, нам нужно знать, что она из себя представляет. Где ее границы? Каково ее население? Тогда мы можем говорить о том, подходит ли ее правовая система», — сказал он.

Орбан отметил, что в Европе никто не знает, что представляет из себя нынешняя Украина. При этом население и территория страны должны быть известны точно, в том числе для расчетов при выделении Киеву необходимых субсидий.

Орбан разгневал ЕС своей позицией по Украине

26 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе Венгрия блокировала общее заявление, поддерживающее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Аналогичную позицию Орбан занял и на саммите НАТО, где вопрос о членстве Украины не обсуждался. Он назвал Украину «неопределенным образованием» с неясными границами и неспособной обеспечить свою безопасность.