У архиепископа Аджапахяна резко ухудшилось здоровье из-за задержания

Состояние архиепископа Аджапахяна, удерживаемого в резиденции главы Армянской церкви, ухудшилось. Об этом информирует движение, поддерживающее архиепископа Баграта Галстаняна.

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Упомянутый источник выражает поддержку движению "Священная борьба", возглавляемому архиепископом Багратом Галстаняном, который призывал к отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Архиепископ Аджапахян почувствовал себя плохо, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В пятницу утром сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию Католикоса Гарегина II с целью задержания архиепископа Аджапахяна, что привело к столкновениям между правоохранителями и священнослужителями. Архиепископ позже заявил о своей готовности сотрудничать с силовиками, подчеркнув, что не представляет угрозы для страны, поскольку, по его мнению, "настоящая опасность находится в правительстве".