На Филиппинах в небе над церковью после мессы появилось библейское знамение

Верующие, выходящие после мессы из базилики Богоматери в городке Пеньяфрансия на Филиппинах, увидели над головами "библейское знамение" - средь бела дня на небесах нарисовалась фигура, напоминающая летящего Иисуса Христа.

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Это было очень похоже на человека с длинными волосами, протягивающего к прихожанам руку.

Издание Daily Mail считает, что подобное изображение "может быть проявлением парейдолии - феномена, который вызван склонностью людей воспринимать некие образы в случайных визуальных паттернах". Например, есть люди, пишет издание, которые "видят лицо в кусочке тоста или животное в облаке".

Вообще, отмечает также издание, разум человека устроен так, что мы узнаем знакомые нам вещи, даже если их на самом деле нет.

Впрочем, это объяснение не помешало восьми тысячам верующих со всего мира нахлынуть к месту появления облака в виде Иисуса.