Политолог Алексей Ярошенко предположил, что шахматист Гарри Каспаров* (внесен в список террористов и экстремистов, признан Минюстом РФ иностранным агентом) давно был завербован западными спецслужбами. Как сообщает «Царьград», так он прокомментировал новость о том, что иноагент причастен к военному перевороту в Южном Судане.

Общественный деятель считает, что западные СМИ преувеличивают роль шахматиста в инциденте — он просто посредник, который организовал встречу. И если его знакомство с финансистом не удивительно, то откуда у Каспарова* контакт оппозиционера из Южного Судана — не совсем ясно.

«Явно тот не ходил на светские тусовки и рауты. И явно он не играет в шахматы. Поэтому этот простой вопрос наводит нас на мысль, что Каспаров* давным-давно завербован западными спецслужбами, прежде всего ЦРУ», — заявил Ярошенко.

Он подчеркнул, что в таком случае все встает на свои места — в том числе становятся ясны и попытки Каспарова* дестабилизировать обстановку внутри России.

Ранее Bloomberg сообщил, что Каспаров* мог выступать посредником между суданскими мятежниками и американскими спонсорами в закупке оружия. Речь идет о деле оппозиционера и сотрудника Гарвардского университета Питера Аджака. Он искал средства для организации вооруженного выступления против правительства Южного Судана. Средства на «проект» в конечном счете выделил сооснователь инвестиционной фирмы Jane Street Роберт Граньери. Деньги пошли на покупку автоматов, гранат и ПЗРК.

Аджак был задержан в США. Граньери пока на свободе и утверждает, что не знал, куда именно идут средства. Сам Каспаров* отрицает свое участие в сговоре. В комментарии Bloomberg он заявил, что не причастен к каким-либо переворотам.

* внесен в список террористов и экстремистов, признан Минюстом РФ иностранным агентом