В Грузии арестовали еще одного оппозиционного политика

В пятницу, 27 июня, суд в Грузии арестовал бывшего депутата Гиви Таргамадзе на семь месяцев. Об этом сообщает 1TV.GE.

Арест связан с отказом Таргамадзе явиться на заседание временной следственной парламентской комиссии для дачи показаний. Таргамадзе был депутатом от «Единого национального движения», правящей партии в период президентства Михаила Саакашвили.

При Саакашвили экс-депутат занимал пост председателя парламентского комитета по обороне и национальной безопасности. Расследование созданной в парламенте Грузии временной комиссии касается преступлений периода правления Саакашвили. Неявка на заседание комиссии является уголовным преступлением и наказывается штрафом либо лишением свободы на срок до года.

Ранее из-за отказа явиться на заседание комиссии на семь месяцев был арестован лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе. До этого по такому же мотиву были арестованы трое лидеров оппозиции - Зураб и Бадри Джапаридзе, а также Мамука Хазарадзе.

В Госдепартаменте США заявили о «глубокой обеспокоенности» в связи с арестами оппозиционных политиков в Грузии. Американские дипломаты назвали это «антидемократическими действиям».