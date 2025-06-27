МИД Китая отреагировал на удар дрона ВСУ по своему журналисту под Курском

Lenta.ru

МИД Китая выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о ранении китайского журналиста при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает Reuters.

МИД Китая выразил глубокую обеспокоенность действиями Украины
© legion-media.ru
«Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа. Китай призывает все стороны посвятить себя политическому урегулированию украинского кризиса и совместно содействовать разрядке ситуации», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захаровала заявила, что удар украинского дрона по журналистам телеканала Phoenix из КНР, в результате которого один из них получил ранения, является террористическим нападением.

«Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО», — написала она.

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26 июня сообщалось, что журналист телеканала Phoenix из КНР получил ранение при ударе беспилотника ВСУ в Курской области. Уточнялось, что иностранный представитель прессы пострадал, готовя репортаж о мирных жителях. Журналиста госпитализировали.