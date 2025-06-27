МИД Китая выразил глубокую обеспокоенность действиями Украины

МИД Китая выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о ранении китайского журналиста при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает Reuters.

«Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа. Китай призывает все стороны посвятить себя политическому урегулированию украинского кризиса и совместно содействовать разрядке ситуации», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захаровала заявила, что удар украинского дрона по журналистам телеканала Phoenix из КНР, в результате которого один из них получил ранения, является террористическим нападением.

«Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО», — написала она.

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26 июня сообщалось, что журналист телеканала Phoenix из КНР получил ранение при ударе беспилотника ВСУ в Курской области. Уточнялось, что иностранный представитель прессы пострадал, готовя репортаж о мирных жителях. Журналиста госпитализировали.