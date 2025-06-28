Трамп ответил на данные о планах передать Ирану 30 млрд долларов на мирный атом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о планах американской администрации помочь Ирану в получении порядка 30 миллиардов долларов инвестиций на развитие мирной ядерной программы. Об этом он написал в социальной сети Truth Social

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Трамп опроверг данные о планах передать Ирану средства на мирный атом и задался вопросом, «кто из лживых СМИ» об этом сообщил.

«Никогда не слышал об этой нелепой идее. Это просто очередной вброс, выдуманный лживыми СМИ для того, чтобы унизить [меня]. Эти люди больны!» — ответил он.

В Иране ответили Трампу со словами «Израиль побежал к папочке из-за наших ракет»

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что США обсуждают выделение Ирану 30 миллиардов долларов на мирную ядерную программу. Отмечается, что помощь будет представлена при условии, что Иран откажется от идеи обогащения урана