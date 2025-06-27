Орбан разгневал ЕС своей позицией по Украине

Позиция Будапешта по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) вызвала «народный гнев» представителей других стран на саммите объединения. Об этом в интервью YouTube-каналу Patriota заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам политика, на саммите ЕС ему пришлось проделать «самую ужасную» работу в попытках объяснить своим европейским коллегам, почему Венгрия не может поддержать прием Украины в Евросоюз. Орбан отметил, что его позиция была встречена «с явным неодобрением».

26 июня в ЕС прошло голосование по проекту о начале переговоров по приему Украины в объединение. Сообщалось, что документ поддержали 26 из 27 членов объединения. Орбан подтвердил, что единственной проголосовавшей против страной была Венгрия.