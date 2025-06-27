Беженцы из Украины сталкиваются с отказами в Британии

МВД Британии начало отказывать украинцам в предоставлении убежища, ссылаясь на безопасность части украинских регионов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на юридическую фирму Sterling Law и самих беженцев.

Один из украинцев рассказал газете, что его семье отказали в предоставлении убежища на том основании, что они могут переехать в безопасное место на Украине, хотя их родной город является зоной боевых действий.

Представители Sterling Law заявили, что к ним еженедельно обращаются украинцы, в том числе женщины и дети, чьи заявления о предоставлении убежища были отклонены. Сейчас фирма работает над несколькими апелляциями.

В отказах МВД Британии обычно указывается, что риски, связанные с конфликтом, не соответствуют Конвенции о беженцах, поскольку украинцы могут переехать в более безопасные районы своей страны. В МВД подчеркивают, что в этих районах можно по-прежнему получить социальные услуги, обратиться за помощью в управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и местные организации, чтобы избежать нищеты.

В январе 2025 года МВД Британии обновило свои рекомендации, касающиеся украинских беженцев. Из документов следует, что теперь Киев и Западная Украина считаются в Британии «в целом безопасными».

Ранее Швейцария анонсировала переход на норвежскую модель предоставления защиты украинским беженцам. Защиту в стране смогут получить только те беженцы, которые проживали на территориях, полностью или частично находящихся под контролем России или в регионах с «более или менее интенсивными» боевыми действиями.

С июля 2022 года власти Швейцарии регистрируют регион происхождения украинских беженцев: около трети украинцев, находящихся в стране с июля 2022 года, прибыли из регионов, которые могут быть классифицированы как безопасные.