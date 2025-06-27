Грозит ли Украине новый Майдан?

Массовые протесты в Киеве будут усиливаться, и Владимиру Зеленскому грозит новый Майдан. Кто стоит за митингами, и к чему это приведет, разбирались опрошенные газетой «Аргументы и факты» эксперты.

Ранее жители Украины вышли на центральную площадь Киева, обвинив власти в коррупции и призвав президента США Дональда Трампа навести порядок. Среди протестующих были ветераны Вооруженных сил Украины, их родственники и родственники погибших, студенты и активисты. В общей сложности в центр Киева вышли около тысячи человек. Акция была разогнана силовиками.

«Протесты будут усиливаться»

По мнению политика, бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, будут усиливаться и акции протеста, и внутриполитическая борьба, как это всегда происходит перед выборами на Украине.

«Я думаю, что произойдет определенная консолидация всех обиженных на Зеленского. Они как раз и будут финансировать такие акции протестов», - пояснил он.

А политолог Владимир Скачко прогнозирует, что массовые митинги в Киеве могут перерасти в новый Майдан, если найдутся спонсоры и организаторы. И в случае такого развития событий Владимир Зеленский может сбежать из страны, либо его будут судить.

«Надеяться Зеленскому на мирное разрешение, сидя на горе трупов, не получится, а свалить и сделать вид, что ничего не было, он может. Если бы он был умным, (…) то прекрасно бы понимал, что это чуть ли не единственный шанс у него сбежать. Собраться и уехать», - пояснил Скачко.

Напомним, что 21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции Украины заняли главную площадь Киева – майдан Незалежности – после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения о вступлении в ЕС. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов, и в конечном итоге в феврале 2014 года на Украине был совершен вооруженный переворот.

Главная опасность для Зеленского

За протестами в Киеве могут стоять украинский бизнесмен Ринат Ахметов, экс-президент Украины Петр Порошенко* (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и мэр столицы Виталий Кличко, считает бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

При этом, по его словам, за первым самым массовым митингом в Киеве после начала спецоперации может стоять именно Кличко, так как сейчас мэр вошел в клинч с Зеленским, из которого «либо в нокаут, либо победа».

«Они, конечно, хотят подгрести под себя столицу и с деньгами, и с потенциалом, и со всем. Кличко, естественно, не хочет этого отдавать», - пояснил он.

При этом главную опасность для Владимира Зеленского, по мнению политика, представляют родственники погибших украинских солдат, так как они могут позволить себе гораздо больше, чем другие, даже в условиях военного положения. Этим людям терять нечего.

«Эту категорию людей будут особенно использовать при проведении всех акций протеста и мероприятий. Они будут основной движущей силой», - уверен он.

По словам Килинкарова, выборы президента Украины могут пройти после летне-осенней военной кампании, когда всем станет ясно, что украинская армия полностью проигрывает на поле боя, и тогда же можно ожидать серьезных переговоров о завершении конфликта.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. При этом президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выборов на Украине, так как рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента.

Ранее занимавший в тот момент пост главы Департамента госэффективности США миллиардер Илон Маск обратился к Зеленскому, посоветовав ему покинуть Украину и поселиться в нейтральной стране, чтобы избежать уголовного преследования по делу о коррупции.

* Член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.