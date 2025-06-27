Эстония готова принять самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие
Эстония готова принимать на своих аэродромах самолеты стран НАТО, которые способны нести ядерное оружие. Об этом сообщает Sputnik.Ближнее Зарубежье со ссылкой на главу минобороны страны Ханно Певкур.
В конце июня Эстония начала возводить линию обороны по юго-восточной границе с Россией.
На ряде участков границы между двумя странами сооружаются противотанковые рвы. К концу 2025 года на границе появятся не менее 28 бункеров и десятки складских площадок. На строительство этих сооружений в текущем году выделено €4,4 млн.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ не видит угрозы в перевооружении НАТО благодаря своей самодостаточности.