Старший советник Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента Сэмуэль Самсон рекомендовал руководству американского внешнеполитического ведомства оказать поддержку лидеру французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Это может подорвать отношения Вашингтона с Парижем, пишет издание Politico со ссылкой на источники в Госдепе.

Самсон передал соответствующую рекомендацию на этой неделе. Это произошло после того, как в конце прошлого месяца он провел встречу с руководством французской партии.

Окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Издание не приводит деталей, как именно американское правительство может поддержать французского политика, но отмечает, что в случае одобрения рекомендации это будет означать, что на эти цели будут выделены бюджетные средства.

Такой шаг со стороны Вашингтона будет "скандальным, потенциально подрывающим почти 250 лет союза между Францией и Соединенными Штатами", отмечается в статье.

Собеседник издания в Госдепе назвал доводы Самсона в его заключении "абсолютно лживыми". Самого старшего советника Politico характеризует как "молодого консерватора", который пришел в ведомство после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом. В частности, он критиковал власти Германии за то, что Ведомство по защите конституции ФРГ решило признать партию "Альтернатива для Германии" экстремистской. Схожую позицию по этому вопросу высказывал глава Госдепа Марко Рубио и другие сторонники Трампа.

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В марте суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы по делу о парламентских ассистентах. Также суд принял решение лишить ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет, причем данная мера, в отличие от лишения свободы, вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Приговор лишил ее возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году и участвовать в парламентских выборах в случае досрочного роспуска Национального собрания (нижней палаты парламента). Сама Ле Пен назвала решение суда политическим и подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Как ожидается, апелляционный пересмотр дела может завершиться летом 2026 года.