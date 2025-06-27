Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге для того, чтобы подтвердить свою «легитимность».

Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский.

«Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности перед саммитом ЕС», — отметил он.

На этот саммит, сообщил Дубинский, Зеленский делает «основную ставку» после провала Киева на пути в НАТО.

До этого, как писала британская газета The Telegraph, Зеленский на саммите НАТО в Гааге начал осознавать, что Украина не способна победить Россию на поле боя.

Саммит НАТО, отмечалось в материале, проигнорировал все беспокойства Киева. В итоговом коммюнике страны альянса не осудили Россию, а Зеленскому на мероприятии была отведена второстепенная роль. Все это свидетельствует о растущей усталости НАТО от Украины, считает автор.