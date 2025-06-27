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Посол США Трейси завершила работу в РФ и покидает Москву

Глава американского посольства в Москве, Линн Трейси, завершила свою работу в России и покидает страну. Об этом сообщает ТАСС.

Трейси, первая женщина, возглавившая американскую дипмиссию в России, прибыла в Москву в январе 2023 года и активно участвовала в дипломатических мероприятиях, включая церемонию вручения верительных грамот президенту Путину.

За свою карьеру она занимала важные должности в США и за рубежом, владеет русским языком и проявляла глубокое уважение к российской культуре.

Премьер Сербии пообещал, что Белград не присоединится к санкциям против РФ

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что страна не присоединится к санкциям против России, подчеркнув, что при его руководстве Белград сохранит нейтралитет. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший вице-премьер Александар Вулин ранее оценивал, что санкции против России могли бы обойтись Сербии в €15 млрд, что поставило бы страну под угрозу экономического разрушения.

ВСУ оттягивают силы и средства из-под Купянска из-за продвижения ВС РФ

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что за последние сутки российские силы улучшили тактическое положение юго-восточнее Купянска, вынудив украинские войска оттянуть свои силы из-за успешных действий РФ на нескольких участках фронта. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в результате российских ударов в районе Глушковки уничтожены укрепрайоны противника, а силы РФ зачистили леса северо-западнее Колесниковки, уничтожив позиции и наблюдательные посты украинских войск.

Также российские военные взяли под контроль участок трассы и закрепились на высоте около Купянска.

В Пентагоне заявили, что оборонный бюджет США ориентирован на сдерживание КНР

Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, запланированный на сумму $1,01 трлн, сосредоточен на сдерживании Китая и активизации американского военно-промышленного комплекса, сообщили представители Пентагона. Об этом пишет ТАСС.

В рамках бюджета планируется значительное увеличение инвестиций в модернизацию ядерной триады, создание системы противоракетной обороны Golden Dome и разработку новых вооружений, таких как гиперзвуковые ракеты и истребитель шестого поколения F-47.

Также запланированы расходы на кибербезопасность, укрепление цепочек поставок ВПК и усиление производства боеприпасов. При этом сокращается закупка некоторых видов техники, например, истребителей F-35.

Американская киноакадемия пригласила Юру Борисова вступить в свой состав

Американская академия кинематографических искусств и наук, которая присуждает премию "Оскар", пригласила к себе в состав российского актера Юру Борисова. Об этом сообщает ТАСС.

В числе других приглашенных его коллеги по фильму "Анора" Майки Мэдисон и Карен Карагулян, а также известные актеры и режиссеры, такие как Киран Калкин, Джереми Стронг, Джиа Коппола. В общей сложности список включает 534 деятеля киноиндустрии.

Юра Борисов в 2025 году был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в фильме "Анора", а также сыграл главную роль в финском фильме "Купе номер 6".