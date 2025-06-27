В Китае восхитились ответом Путина на провокацию американского журналиста

Американскому журналисту не удалось поставить президента РФ Владимира Путина в неловкое положение.

Во время встречи российского лидера с представителями мировых информагентств на ПМЭФ, ему был задан провокационный вопрос, как Кремль отреагирует на силовое присоединение Тайваня Китаем.

«Президент ловко обошел острые углы. Он не сделал четкого заявления о поддержке Китая, но и не стал отдаляться от него. Вместо этого он вернул вопрос к реальности, так как поводов для обсуждений нет. Такой способ ответа не только позволяет избежать оскорбления какой-либо стороны, но и защищает интересы России, демонстрируя дипломатическую мудрость Путина», – пишут журналисты китайского издания Sohu.

В материале отмечается, что вопрос воссоединения острова с материковой частью КНР всегда был чувствительным местом Пекина. Тема является камнем преткновения на геополитической арене. Обозреватели Sohu указывают, что от позиции России по этой ситуации зависит очень многое.

Разведка США предупредила о возможных планах Китая насчет отдаленных островов Тайваня

Неосторожный ответ Владимира Путина мог бы иметь значительные последствия в стратегических партнерских отношениях с Китаем. Но он не позволил западному журналисту втянуть себя в эту игру. Российский президент просто указал, что ему неизвестно о планах Китая применить силу в отношении Тайваня. Путин напомнил, что политика не знает сослагательных наклонений, поэтому он не будет комментировать событие, которое не произошло. В Китае восхитились ответом российского лидера, передает АБН24.