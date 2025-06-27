Эрдоган одним движением публично унизил Макрона на саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично унизил французского лидера Эммануэля Макрона на саммите НАТО в Гааге при помощи крепкого рукопожатия. Видео со встречи размещены на YouTube-канале издания Haber.

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На кадрах запечатлено, как Эрдоган, крепко сжав руку коллеги, резко подтолкнул его. В итоге за одно движение главы государств поменялись местами перед фотосьемкой. Макрон не смог вырваться из хватки президента Турции и вынужден был продолжать стоять перед прессой с напряженным выражением на лице.

Ранее в сети распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от своей супруги Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам. После произошедшего французский лидер по традиции протянул жене руку, но она проигнорировала этот жест.