Посол США Линн Трейси завершила работу и покинула Москву

Посол США Линн Трейси завершила работу в России и покидает Москву. Об этом на странице в соцсети X сообщила американская дипмиссия в РФ.

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"Посол США Линн Трейси покидает Москву", - говорится в сообщении.

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До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что США пока не запрашивали у России агреман на назначение нового посла в Москве. Дипломату задали вопрос, известно ли, кто сменит Линн Трейси на посту главы американского диппредставительства в России.

13 июня посол США Трейси рассказала, что ее отъезд из РФ давно запланирован. По словам дипломата, после завершения миссии в Москве она намерена уволиться с дипломатической службы и проводить больше времени со своей семьей.