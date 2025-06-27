У новой главы британской MI6 нашли деда-нациста

Дед новой главы британской службы внешней разведки MI6 Блейз Метревели был нацистским коллаборационистом. Об этом пишет издание Daily Mail.

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«Из немецких архивов стало известно, что женщина, которая с сентября будет отвечать за секреты страны, является внучкой печально известного нацистского коллаборациониста, который шпионил и убивал в интересах гитлеровской Германии», — говорится в статье.

Как утверждается, дедом Метревели был Константин Добровольский, украинский коллаборационист по прозвищу «Мясник», дезертировавший из Красной армии и служивший впоследствии в немецкой разведке. Издание отмечает, что новая глава МI6 никогда не видела своего деда, поскольку он остался в Украине, в то время как его семья эмигрировала еще в годы войны.

О том, что Метревели возглавит британскую разведку MI6, стало известно 16 июня. В сообщении правительства Великобритании отмечалось, что она станет первой в истории женщиной на этом посту.