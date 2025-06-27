Трамп заявил, что ситуация с нелегалами при Байдене заставляла бы его плакать

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ситуация с нелегалами при администрации экс-президента США Джо Байдена заставляла бы его плакать.

Об этом он сказал в Белом доме.

«Это так печально, что аж живот крутит, когда думаешь об этом. Я бы сказал, слёзы наворачиваются. Но мне нравится притворяться, что я никогда не плачу. Не хочу быть плаксой», — цитирует его РИА Новости.

Трамп отметил, что при Байдене число задержаний нелегалов на границе достигало десятков тысяч, а сейчас в месяц не фиксируют ни одной незаконной попытки пересечения границы.

Ранее Трамп потребовал расширить усилия по задержанию и депортации нелегалов из США.

Газета The New York Times писала, что Белый дом приказал службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) ограничить проведение рейдов и арестов нелегалов на фоне протестов.