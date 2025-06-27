На Украине раскрыли послание Трампа Зеленскому

Президент США Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) дал понять, что отказывается продолжать помогать Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

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«Трамп категорически не хочет демонстрировать свою руку помощи Украине и не собирается протягивать ее Зеленскому», — сказал Дубинский.

Депутат подчеркнул, что Зеленский при каждой встрече с Трампом пытается сформировать картину о нерушимой поддержке США и продолжить боевые действия. В свою очередь, хозяин Белого дома не намерен давать основания для подобных выводов.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский находится в крайне сложном положении.