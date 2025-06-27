В пустыне Атакама в Чили впервые за 10 лет выпал снег

В пустыне Атакама в Чили, которая считается самой сухой в мире, впервые за десять лет выпал снег.

Об этом сообщает расположенная на её территории обсерватория ALMA.

«Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — говорится в публикации обсерватории в соцсети X.

До этого метеорологи прогнозировали в пустыне ливни и штормы. Как отмечается, снег наблюдается в Атакаме впервые за десять лет.

Ранее в результате наводнений, сильных ветров, оползней и снегопадов в ЮАР погибли не менее 49 человек.