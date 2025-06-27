Туск заявил, что ему достаточно одного отца в ответ на слова Рютте о Трампе

Премьер-министр Польши Дональд Туск, прокомментировав обращение генсека НАТО Марка Рютте к президенту США Дональду Трампу как к "папочке", отметил, что ему достаточно одного отца.

"Меня зовут Дональд. Может быть, это будет для вас сюрпризом, но моего папу тоже звали Дональд. И это, наверное, достаточный ответ - хватит одного папочки", - сказал Туск на пресс-конференции в Брюсселе по окончании саммита ЕС, трансляцию вел телеканал TVP Info. Польский премьер так ответил на вопрос журналистки, можно ли назвать его "папочкой" для ЕС в ходе председательства Польши в объединении, как Трампа назвал Рютте на полях саммита НАТО.

Комментируя заявление Трампа на пресс-конференции утром 25 июня, когда президент США высказался об Иране и Израиле как о "двух дерущихся во дворе детях", генсек НАТО назвал его "папочкой".