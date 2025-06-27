Западные СМИ оценили итоги встречи лидеров стран Североатлантического альянса

После завершения саммита НАТО в Гааге в западных СМИ вышла серия материалов, посвящённых прошедшей встрече. Организаторы мероприятия прибегли к «дипломатическим трюкам», чтобы продемонстрировать единство блока, отложив спорные вопросы в долгий ящик, отмечает Reuters. В свою очередь, британская газета The Guardian и американский новостной портал Defense One отмечают, что в отношениях с Трампом лидеры стран блока сделали ставку на лесть. А Foreign Policy задаётся вопросом, где европейские партнёры США возьмут деньги, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по увеличению оборонных расходов.

Итоги минувшего саммита НАТО в Гааге оказались в центре внимания западных журналистов.

Как отмечает Reuters, ради демонстрации сплочённости участникам мероприятия пришлось отложить решение наиболее трудных вопросов и вместо этого стараться угодить главному гостю — президенту США Дональду Трампу.

«Расточать лесть, разыграть королевскую карту, копировать его собственные лозунги — в НАТО не останавливались ни перед чем, лишь бы Дональд Трамп оставался доволен и лишь бы альянс сохранял единство на саммите в Гааге», — говорится в материале.

Так, перед встречей глав государств альянса Трампу «оказали редкую честь», пригласив его переночевать в роскошной резиденции нидерландского короля Виллема-Александра, отмечает Reuters.

А в самом начале саммита «другие лидеры НАТО по очереди восхваляли» своего американского коллегу. Как сообщает агентство, президент одной из стран блока даже перефразировал известный предвыборный лозунг нынешнего главы Белого дома.

«Президент Литвы Гитанас Науседа предложил для альянса девиз: «Вернём НАТО былое величие», — говорится в статье.

«План сработал, хотя он, по большому счёту, обходил стороной непростые темы, имеющие первостепенное значение для НАТО, такие как конфликт на Украине, стратегия в отношении России и вероятное сокращение численности американских войск в Европе, — рассуждают обозреватели Reuters. — Рано или поздно НАТО придётся решать и эти проблемы».

Как пишет агентство, главными итогами саммита стали «обещание союзников прислушаться к призыву Трампа тратить 5% ВВП на оборону — это намного больше, чем нынешняя планка в 2%, — и подтверждение приверженности США натовскому пакту о взаимной обороне».

При этом генсек альянса Марк Рютте сократил и упростил программу саммита, чтобы «минимизировать риски бурной ссоры с Трампом», утверждается в материале.

Лаконичным получилось и итоговое коммюнике: на этот раз оно насчитывало всего пять пунктов, тогда как годом ранее их было 38. В Reuters обратили внимание на то, что в итоговой декларации нет ни резких слов в адрес России, ни обещаний принять Украину в альянс.

«К беспокойству многих европейцев Трамп занял более примирительную позицию по отношению к Москве и меньше поддерживает Киев, чем его предшественник Джо Байден», — пояснило агентство.

Из-за стремления политиков не омрачать саммит разногласиями нерешённые проблемы могут негативно сказаться на работе НАТО в будущем, резюмирует Reuters.

«Хотя такие дипломатические трюки могут временно поддерживать единство НАТО, альянсу будет трудно эффективно функционировать при наличии крупных стратегических разногласий между Соединёнными Штатами и Европой в принципиальных вопросах — например, в вопросе о том, что делать с Россией», — считают в агентстве.

«24 часа самоунижения»

Более жёстко комментирует встречу лидеров альянса британская газета The Guardian.

«Саммит НАТО в Гааге был срежиссированным пресмыкательством у ног Дональда Трампа», — пишет издание.

Обозреватель The Guardian подчёркивает, что участники саммита постоянно пытались «польстить» главе Белого дома и старательно избегали любых тем, которые могли ему не понравиться.

«Повестка дня была цинично сужена, чтобы в центре внимания оказалось повышение оборонных расходов, которого он требует от союзников США. Темы, которые могли бы спровоцировать Трампа или поставить его в неловкое положение, — украинский конфликт или вопрос о том, действительно ли американские бомбардировки уничтожили иранскую ядерную угрозу, — были отодвинуты на второй план», — констатировали британские журналисты.

«Для Рютте и для большинства лидеров альянса, однако, это были 24 часа самоунижения с конкретной целью», — добавляет The Guardian.

Организаторы саммита стремились во что бы то ни стало заручиться поддержкой США и избежать разгромной критики в духе выступления вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции, уверено издание.

«Ради выполнения этой задачи никакое унижение, никакое лицемерие не было слишком непристойным», — пишет британская газета.

Однако, по мнению автора статьи, в долгосрочной перспективе попытки угодить Трампу не решают никаких проблем альянса: «В политическом смысле гаагский саммит не знаменует собой возобновление нормальных отношений и уж тем более начало нового золотого века НАТО. Такие вещи невозможны в эпоху Трампа».

The Guardian подчёркивает, что отношения с американским лидером «по-прежнему нестабильны, стратегия по Украине всё ещё неясна, а Европа нуждается в том, чтобы обеспечить свою коллективную безопасность».

Дональд Трамп, в свою очередь, отозвался о партнёрах по альянсу весьма благосклонно, обращает внимание портал Defense One.

«Эти люди очень любят свои страны. Это не грабёж, и мы здесь для того, чтобы помогать им защищать свою страну», — приводит Defense One высказывание американского лидера.

Как отмечает новостной портал, эти слова могут «успокоить» союзников США, ведь ещё накануне саммита Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, обязуется ли Америка защищать страны альянса.

«Но, вероятно, мало кто счастливее, чем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который постарался сделать саммит максимально комфортным для Трампа, сократив дискуссии до двух с половиной часов и осыпав американского лидера такой подобострастной хвалой, что это вызвало недоумение», — говорится в статье.

Рютте настолько дорожит благосклонностью Трампа, что не протестовал, даже когда тот выложил на всеобщее обозрение фрагмент их личной переписки, подчёркивает Defense One. В опубликованных текстовых сообщениях Рютте говорится, что Трамп «добьётся того, чего не мог добиться НИ ОДИН американский президент за последние десятилетия», и что «Европа заплатит МНОГО, как ей и полагается», и это будет победа Трампа.

«Впоследствии Рютте заявил репортёрам, что не стыдится того, что Трамп поделился этими текстовыми сообщениями, и что всё сказанное им было «констатацией факта», — пишет Defense One.

«Цифры не сходятся»

Как утверждает американский журнал Foreign Policy, саммит НАТО в Гааге запомнится не тем, о чём договорились его участники, а тем, что они «предпочли не обсуждать».

«Не было больше разговоров о предоставлении новой помощи Киеву или о том, когда и как Украина или Грузия вступят в альянс. Не было и содержательных разговоров о том, как ввести Россию в убытки», — отмечает издание.

Как сообщает журнал, представители НАТО открыто признавали, что главной целью саммита была договорённость об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил: «Через несколько лет России будет трудно состязаться с нами в расходах на оборону».

«Возможно, — комментирует Foreign Policy. — Но кто знает, просуществует ли Украина так долго».

В то же время журналисты усомнились в том, что европейские лидеры, присутствовавшие на саммите в Гааге, долго продержатся на своих постах, «особенно если повысят военные расходы и обнаружат, что цифры не сходятся».

Дело в том, что последние 80 лет страны Европы выстраивали систему социальных гарантий для населения, пользуясь тем, что американский «зонтик безопасности» избавлял их от необходимости тратиться на оборону, объясняет Foreign Policy.

«Как теперь хорошо известно, Соединённые Штаты начали требовать платить по счетам, а Россия и Китай чувствуют себя увереннее, чем раньше. Для Европы это означает резкое завершение эпохи геополитического комфорта, длившейся восемь десятилетий», — говорится в статье.

Журнал отмечает, что перекраивание бюджета может иметь «политические последствия».

«Когда европейские страны начнут повышать свои оборонные расходы, будет ли их население готово отказаться от привычных социальных пособий?» — задаётся вопросом издание.

Сокращение соцгарантий и повышение налогов Foreign Policy называет «политическим самоубийством» и предлагает альтернативу — увеличение государственного долга.

«Но даже в этом случае молодые избиратели, вероятно, будут недовольны», — полагают авторы.

Чтобы проиллюстрировать непростую дилемму европейских политиков, журнал приводит известное высказывание Жан-Клода Юнкера, бывшего председателя Еврокомиссии: «Мы знаем, что делать. Мы просто не знаем, как добиться переизбрания, после того как мы это сделаем».