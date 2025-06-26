Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.

«Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем», — цитирует его РИА Новости.

Трамп отметил, что ожидает сделки с индийской стороной.

Ранее заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов прокомментировал тарифные войны, начатые Трампом.