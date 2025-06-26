Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен неожиданно высказался о России после прошедшего в Гааге саммита НАТО.

В статье для издания Weapons and Strategy, выдержки из которой приводит РИА Новости, он, в частности, заявил, что Россию не напугает пересмотр траектории и баланса расходов на оборону Североатлантического блока в 2029 году, который был объявленный накануне.

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«Генсек заявил, что НАТО пересмотрит траекторию и баланс расходов на оборону альянса в 2029 году, или же через четыре года. Это не напугает Кремль», – уверен экс-помощник главы американского оборонного ведомства.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», британский дипломат Иан Прауд заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский, не отказавшись от своего стремления сделать Украину частью НАТО, сделал невозможным мирную сделку с Россией.