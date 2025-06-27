В США обсуждают помощь Ирану в создании гражданской ядерной программы

Власти Соединённых Штатов обсуждают возможность оказания помощи Ирану в получении доступа к сумме до $30 млрд для создания гражданской ядерной программы.

Об этом сообщает CNN.

Также в Белом доме, по информации канала, говорят о возможности смягчения антииранских санкций.

Обсуждения происходят в рамках попыток вернуть Тегеран за стол переговоров.

Ранее глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ещё не принял решение, будут ли продолжены переговоры с США по урегулированию иранского ядерного вопроса.