На Украине объяснили, как сбитая ПВО ракета попала в дом в Киеве

Командование ВВС Украины признало свою причастность к разрушению жилого дома в Киеве. Но тут же оговорилось, что так было надо.

"В ночь на 23 июня подъезд жилой многоэтажки в Шевченковском районе был поврежден сбитой ракетой. При прямом попадании последствия были бы еще хуже", - заявил начальник управления коммуникаций ВВС ВСУ Юрий Игнат.

В результате ЧП погибли несколько человек, подъезд полностью разрушен.

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Как и прежде, к заявлениям Игната надо относится с большой осторожностью.

В киевских соцсетях и телеграм-каналах расходится фото фрагмента ракеты, найденной во дворе разрушенного дома. Судя по особенностям хвостового оперения, это боеприпас американской системы ПВО Patriot, пишет "Военное обозрение".

Эти зенитные комплексы размещают в жилой застройке украинской столицы.

Ранее появилось видео с украинской ракетой-перехватчиком, промахнувшейся мимо русской ракеты Х-101 и ударившей по другому жилому дому в Киеве.