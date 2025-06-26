В Белом доме отказались ответить на вопрос о военных поставках Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не стала отвечать на вопрос, будут ли поставлены Вашингтоном Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot. Во время брифинга ей задали соответствующий вопрос, пишет РИА Новости.

«Президент намекнул, что готов отправить Украине больше ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Это действительно произойдет, и были ли еще какие-либо гарантии, которые он дал Зеленскому», — обратились корреспонденты к пресс-секретарю Белого дома.

Левитт отметила, что глава Штатов должен сам прокомментировать свои же слова на эту тему. Это был личный разговор между Трампом и Владимиром Зеленским, но встреча прошла хорошо, и это была встреча, направленная на прогресс, уточнила представитель Белого дома.

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что никто из союзников США не горит желанием передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

По его словам, Вашингтон не может передать Киеву эти комплексы, поскольку испытывают нехватку для собственных нужд, однако работают с союзниками, у которых они есть.