В Белом доме отказались ответить на вопрос о военных поставках Украине

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась комментировать информацию о возможности передачи Киеву дополнительных систем Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает возможность передачи Украине дополнительных ЗРК Patriot.

У Ливитт спросили, была ли такая договоренность достигнута на встрече американского главы с Владимиром Зеленским в Гааге. Она отказалась отвечать на вопрос, сказав, что «предоставляет говорить об этом Трампу».

Также Ливитт добавила, что контакты президента США с Зеленским были частного порядка. Она назвала встречу «хорошей, направленной в сторону прогресса».