Во Флориде построят тюрьму для мигрантов, окруженную аллигаторами

Правительство США одобрило строительство тюрьмы для мигрантов во Флориде, она будет располагаться в национальном парке Эверглейдс, который окружен аллигаторами. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на американское СМИ.

По данным издания, вместимость следственного изолятора составит пять тысяч человек, а площадь — 100 квадратных метров. Назвать учреждение власти США хотят «Аллигатор Алькатрас», что, судя по всему, связано с тем, что центр задержания будет расположен на взлетной полосе пустующего аэродрома в болотистой местности, окруженной двумя сотнями аллигаторов и множеством питонов. Тюрьму планируют открыть в начале июля, при этом ее строительство рассматривается лишь как временная мера.

Генпрокурор Флориды Джеймса Утмайера указал, что в следственном изоляторе будут содержаться задержанные мигранты из Флориды и других штатов. Функционирование тюрьмы обойдется Вашингтону в 450 миллионов долларов ежегодно.

Отмечается, что решение построить следственный изолятор во Флориде вызвало критику со стороны местных адвокатов, которые опасаются возможного воздействия на окружающую среду и общество. Вместе с активистами некоммерческой организации «Друзья Эверглейдс» они организовали акцию протеста и подали петицию против этого предложения.