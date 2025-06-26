Безос запутал репортеров, ожидающих его многодневную свадьбу с Санчес

В Италии все готово возле церкви Мадонны дель Орто в районе Каннареджо, где по муссирующейся в последние дни информации, должна состояться первая из трех свадебных церемоний основателя Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

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Многочисленные журналисты в недоумении. Они подозревают, что парочка хочет сбить их с толку. Сайт светских новостей TMZ сообщил, что гостям назначена встреча на пристани, откуда они отправятся на остров, при этом им будет запрещено проносить смартфоны на праздник.

Официальных подтверждений нет, но, может быть, мероприятие в конечном итоге пройдет на острове Торчелло, на Вилле Баслини, в саду которой по странному стечению обстоятельств именно сегодня появился белый шатер.