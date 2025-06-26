Зеленский указал цели для новых санкций ЕС против России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал цели, которые должен затронуть новый, 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Также в своем Telegram-канале он призвал ЕС снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель, чтобы лишить Москву возможности финансировать спецоперацию (СВО).

«Ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые учреждения, а также любые цепочки поставок, которые обеспечивают оборудование или детали для производства оружия», — написал украинский лидер.

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Кроме того, он предложил расширить рестрикции на капитанов, которые управляют танкерами, и терминалы, используемые для транспортировки нефти.

По мению Зеленского, уменьшение нефтяных прибылей России позволит снизить ее стремление продолжать боевые действия. «[Ценовой] потолок за 45 долларов может помочь приблизить мир. Но для настоящего, длительного мира необходимо установить цену в 30 долларов за баррель», — заключил он.