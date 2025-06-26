На Украине заявили об опасной для человека рыбе в Черном море

В Черном море появилась опасная для человека рыба-шар. Об этом сообщает «Аргументы и факты» со ссылкой на экологическую госинспекцию Украины.

Там отметили, что средой обитания данного вида рыб является Индо-Тихоокеанский регион. В Черное море она могла проникнуть через Суэцкий канал и Средиземное море.

«Он выглядит экзотично, обладает способностью раздуваться как шар, но это не самое страшное. Тетраодон серебристый или рыба-шар — смертельно ядовитый инвазивный вид», — говорится в тексте.

Главная опасность заключается в эффекте, который яд рыбы-шар оказывает на человека — он имеет нервно-паралитическое действие. Кроме того у тетраодона серебристого очень прочные челюсти, благодаря которым он может разгрызать сети, тем самым нанося существенный экономический ущерб рыбакам.