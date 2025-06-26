Саммит ЕС провалил принятие заявления в поддержку Украины из-за одной страны

Европейский союз не смог принять заявление по Украине, так как одна страна, название которой не уточняется, не утвердила его. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Накануне газета The Telegraph пояснила, что страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике, принятом на саммите альянса.

«Европейский совет обсудил последние события в отношении Украины. Текст, изложенный в документе EUCO 16/25 [итоговом заявлении] был решительно поддержан 26 главами государств и правительств», — отметили в ведомстве.

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В документе также говорится, что Европейский Совет вернется к вопросу на следующем заседании.

Членами Евросоюза являются 27 государств. Какая страна не поддержала итоговое заявление, не уточняется.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не поддерживает вступление Украины в ЕС.

По его словам, главы государств и правительств остальных стран ЕС «могут говорить все, что хотят», но это не будет иметь юридической силы.