Киев призвали готовиться к «худшему посланию» от ЕС

Блокировка Венгрией первого этапа переговоров о членстве Украины в Евросоюзе станет «худшим посланием» для Киева. Такое мнение высказала председатель Европарламента Роберта Метсола, передает РБК.

Она отметила, что вступление Украины в ЕС поддерживает 26 из 27 членов Евросоюза, против выступает Венгрия.

«Я думаю, что худшее послание, которое мы могли бы передать по результатам заседания Евросовета 28 июня, что Европейский союз в этот очень-очень важный момент отвернется», — сказала Метсола.

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Она считает, что именно такую резолюцию и имел в виду Владимир Зеленский после заседания 26 июня. Метсола подчеркнула, что Европарламент в дальнейшем будет настаивать на открытии первого переговорного блока для Украины.

Напомним, что переговоры о вступлении Украины в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в шесть блоков. Обсуждения стартовали еще летом 2024 года и уже в феврале текущего года Будапешт заблокировал открытие первого кластера. При этом Киев планировал открыть его в апреле, а следующие два — в июне.