Лукашенко показал Путину самый большой самосвал

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку достижений белорусского автопрома. Путину вместе с другими собравшимися на заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске лидерами, глава Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал самый большой в мире карьерный самосвал.

Это БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн. Лидеры сфотографировались рядом с ним.

На выставке также представлена пожарная аварийно-спасательная и военная техника и единственный в мире опционально пилотируемый аппарат серии FLY-TRUCK, разработанный на базе беспилотного вертолета.

Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Российский лидер прилетел в белорусскую столицу сегодня и проведет в Минске 2 дня. В рамках саммита Евразийского экономического форума планируется встреча с наследным принцем ОАЭ.