Почему Меган Маркл поспешно покинула мероприятие ООН

Супруга принца Гарри тогда находилась в положении.

Вспоминая октябрь 2018 года, многие до сих пор гадают: что же на самом деле заставило герцогиню Сассекскую буквально сбежать с официального мероприятия всего через восемь минут после начала? Тот день на Фиджи должен был стать одним из ключевых в их 16-дневном турне по странам Содружества. Меган предстояло посетить рынок Сувы в рамках проекта UN Women, где местные женщины демонстрировали свои предпринимательские инициативы. Но вместо запланированны× 20 минут герцогиня провела там меньше половины этого времени, пишет Daily Mail.

Свидетели описывали странную картину: улыбающаяся Меган внезапно что-то шепчет своему помощнику, после чего охрана буквально окружает ее и уводит к ожидающему автомобилю. На кадрах видно, как разочарованные местные жители, приготовившие песни и флаги, остаются стоять у пустого места, где только что находилась королевская особа.

Кенсингтонский дворец тогда дал двойственное объяснение — сначала ссылались на «дискомфортные условия», потом добавили версию о «проблемах с управлением толпой». Но журналисты на месте заметили нечто большее: беременная Меган (о ее положении объявили в начале турне) выглядела необычно бледной и отстранённой еще до входа на рынок.

«Она остановилась поговорить с продавцом ананасов, но ее взгляд был пустым — совсем не похоже на ее обычную оживленную манеру общения», — вспоминал один из очевидцев.

Особую пикантность ситуации добавляет то, что всего за день до этого визит в Университет Южно-Тихоокеанского региона прошел без сучка без задоринки. Гарри с лёгкостью представил экологический проект и возложил венок к мемориалу, а Меган сияла рядом с ним.