Загадочная смерть директора секретного центра потрясла Польшу

Сотрудники спецслужб обнаружили в Висле тело директора департамента управления проектами Национального центра исследований и разработок Мацея Гжегожевского. Об этом пишет польский портал Super Express.

Национальный центр исследований и разработок Польши является государственным учреждением, финансируемым Министерством науки и высшего образования Польши. Центр занимается финансированием, координацией и поддержкой научно-исследовательской деятельности в стране. Его работа в целом засекречена.

По данным портала, несколько дней назад 48-летний Гжегожевский вышел из дома в городке Юзефув, что под Варшавой, и исчез. Близкие сообщили об исчезновении в районное управление полиции в Отвоцке.

Сотрудники полиции, пожарные, волонтеры, солдаты территориальной обороны и водолазы принимали участие в поисках пропавшего ученого. В ходе операции использовались служебные собаки, беспилотники и вертолёт.

Власти начали расследование загадочной смерти ученого. Эксперты полагают, что гибель исследователя может быть связана с профессиональной деятельностью, в том числе, в сфере ядерных исследований.

На данный момент не разглашается, отметили журналисты, указывают ли первоначальные результаты на причастность третьих лиц.