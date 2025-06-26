Страна Центральной Америки запросила статус наблюдателя в ЕАЭС

Никарагуа запросила статус государства — наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил специальный представитель президента Никарагуа по вопросам взаимодействия с Россией Лауреано Ортега Мурильо, передает ТАСС.

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«Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в этом важнейшем союзе. Для нас это важнейшая цель. И мы готовы выполнить все необходимые процедуры, чтобы получить такой статус», — сказал он во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.

26 июня президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. В эти дни президент РФ поучаствует в Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается. При этом он отметил, что есть «какие-то шероховатости». Представитель Кремля назвал их «вполне естественным процессом».