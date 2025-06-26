Кая Каллас наконец-то опозорилась вовремя

Очередная битва Каи Каллас с точными науками опять завершилась позором, но этот позор ей к лицу. Не хотелось бы, чтобы глава дипломатии Евросоюза лишилась должности тогда, когда своими глупостью и непрофессионализмом начала приносить пользу стране, которую ненавидит больше всего на свете. То есть России.

В хрупком теле главной евродипломатки давно ютится большой геополитик. Ее рассуждения о противостоянии Москве, безопасности Европы и других вопросах международной повестки впору публиковать в юмористических разделах, однако работа мысли там все-таки видна. Кая Каллас строит грандиозные планы и без устали рассуждает, как бы еще ущемить Россию, помочь Украине или скрепить НАТО, а все, что понапридумывала, незамедлительно пытается воплотить в жизнь.

Многим кажется, будто эта женщина не субъект политики, а объект, кукла: действует по чужим инструкциям, делает что скажут, а к самостоятельности не способна. Однако это не так.

У тайных властителей мира, кем бы они ни были, наверняка хватит ресурсов и кандидатов для того, чтоб их аватары выглядели и вели себя пристойно, а не нелепо, как Кая Каллас. Ее отличительная особенность – это как раз самостоятельность при кипучей энергии и отсутствии явных талантов к госуправлению.

«Дурная голова ногам покоя не дает», – говорят про таких в Русском мире.

Со времен ее премьерства известно, что Каллас столь же инициативна, сколь и дидактична. Наследная принцесса Эстонии (отец – основатель правящей партии и бывший глава госбанка) не привыкла, чтобы ей перечили, и действует по тактике: «я начальник – ты дурак».

За это и многое другое Каллас невзлюбили и собственные министры, и однопартийцы, и другие эстонцы. Но она пришлась ко двору «ястребам» в Брюсселе, где посчитали ее подходящей кандидатурой для упрямого проталкивания агрессивной антироссийской политики. В этом она и впрямь была хороша – упряма, агрессивна, русофобна, однако не отказалась от своих авторитарных замашек, когда сменила круг общения с эстонских министров на глав государств и правительств стран ЕС. А у них до сих пор есть собственная гордость и понимание реального политического веса Эстонии: эдак запросто командовать собой не разрешат.

Как следствие, Каллас начали регулярно ставить на место и даже подставлять, блокируя ее инициативы. Так поступают с коллегами, которых хотят выжить.

«Вредительством» занимаются не только идеологические антагонисты Каллас вроде венгерского премьера Виктора Орбана, но и такие же, как она, «ястребы» вроде французского президента Эммануэля Макрона, раздраженного тем, что евродипломатка слишком много на себя берет. Бунтуют даже страны типа Бельгии, и все же креатив Каллас чаще отправляется в шредер не потому, что ей мстят, а потому, что ее идеи оторваны от реальности и зачастую безумны.

Никто не смог бы ставить Каю Каллас в неловкое положение чаще, чем она сама, и подставлять так, как она сама подставляется, спотыкаясь о школьную программу.

Например, на прошлой неделе заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу». А на этой неделе нашла у Евросоюза общую границу с Канадой «по Арктике».

Причем нашла она эту границу не случайно, а в рамках своего рода интриги, предположительная цель которой – преувеличить свои успехи, раздуть значимость Евросоюза и вызвать ревность у президента США Дональда Трампа.

Дело в том, что прямо перед саммитом НАТО в Гааге Канада и Евросоюз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и заявление о совместных действиях и принципах. Хотя среди этих принципов значилось «сдерживание России», а базовый договор решал главную задачу – довооружение канадской армии за счет поставок европейского оружия, «антитрамповский пакт» вышел довольно хилым и бессодержательным, а это был именно «антитрамповский пакт» и работала над ним лично Каллас.

Она не хочет обидеть президента США – сама мысль о подобном для эстонки крамольна. Она хочет доказать ему, что он теперь – один против всех, а нужно бы вернуться в единое западное лоно, чтобы вместе бороться с русскими и славить Владимира Зеленского.

Брюссельско-оттавское соглашение не тянуло на сенсацию и повод для ревности, поэтому Каллас решила забросить в пространство мысль, будто Евросоюз может объединиться с Канадой по-настоящему, то есть Канада станет членом ЕС.

«Мне задали такой вопрос – Канада хочет присоединиться к ЕС. Я отметила, что возможно небольшое препятствие – это то, что Канада не находится географически в Европе. Но у них был ответ на это: Арктика – мы связаны через Арктику. Так что – кто знает», – заявила евродипломатка в специальном комментарии для агентства Bloomberg с присущими ей внятностью и изяществом.

Формулировка «меня часто спрашивают» преследует в интернете людей, чье мнение никому не интересно, поэтому они изобретают повод, чтобы это мнение высказать. У Каллас со стороны Канады про членство в ЕС никто не спрашивал и объединяться не предлагал. Точку в этом вопросе поставил канадский премьер Марк Карни, как только до него дошел шум, вызванный комментарием евродипломатки.

«Короткий ответ – нет, это не намерение, это не путь, по которому мы идем», – отрезал он, повторив, тем не менее, свое недавнее замечание, что «Канада является самой европейской из неевропейских стран».

Может, услышав о таком впервые, Каллас посчитала это приглашением на танго, но речь идет о местечковой национальной гордости канадцев. «Пусть мы не такие могучие, как США, зато прогрессивные, как Европа», – примерно так рассуждает тамошний патриот. К политическому или экономическому объединению с ЕС это не имеет никакого отношения.

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В деле противостояния Трампу Карни Европе действительно союзник, но не столько Брюсселю, сколько Лондону – это видный представитель глобальной англосаксонской элиты, которому удалось уберечь Канаду от распространения «трампизма» (прежде всего благодаря грубым ошибкам самого Трампа). Но он не стал бы подыгрывать Каллас в вопросе членства в ЕС, зря надеялась.

Во-первых, Карни пришел к власти на лозунгах о том, какая это неоспоримая ценность – канадский суверенитет, успешно перебивая тем самым предложение Трампа к Канаде войти в состав США.

Во-вторых, он профильный специалист по экономическим последствиям объединения и разрыва с Евросоюзом, поскольку консультировал устроителей британского Брекзита. Премьер Великобритании Борис Джонсон Карни не особенно слушал – и набил из-за этого лишних лишек. С тех пор канадский премьер относится к этой теме серьезно, а не как Каллас, ради красного словца: вот бы нам объединиться, чтоб Трамп понял, как он не прав.

Наконец, Карни человек образованный и умный. Наверняка знает, что «граница по Арктике» – это географический бред, а если Каллас имеет в виду соседство Канады с Гренландией, то Гренландия, сохраняя протекторат Дании, частью ЕС не является: специально вышла из него по результатам референдума еще в 1985 году.

Эскимосы первыми поняли, что ничем хорошим европроект не закончится, хотя Кае Каллас было тогда всего восемь лет.

В сухом остатке евродипломатка опять опозорилась без причины, но, будем надеяться, не без последствий. Неистовому Дональду Трампу будет небезынтересно узнать, что в борьбе за присоединение Канады у него появился конкурент в лице ЕС. Хотя Оттава от такой перспективы открестилась, в случае европейцев инициатива должна быть наказуема – чтоб место свое знали.

Чем активнее пытается действовать евродипломатка, тем больше вносит сумятицы в НАТО, обостряя все линии раскола на Западе: между США и ЕС, Трампом и Урсулой, изоляционистами и глобалистами, евроскептиками и еврокомиссарами, нормальными европейцами и прибалтийскими политиками.

Это Мидас наоборот, человек-провал, еврокомиссар-катастрофа. Она не способна к созидательной деятельности – только сеять рознь. До нас – не дотянется. Своим – навредит.

Не все в Европе такие, как Кая Каллас. И все же она по грехам им послана: жалеть не будем.